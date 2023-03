Fisco, Meloni: Svolta per l’Italia. Entro 24 mesi la rivoluzione attesa da 50 anni (Di giovedì 16 marzo 2023) “Lo avevamo promesso e oggi manteniamo l’impegno: al via l’iter che Entro 24 mesi darà vita a una rivoluzione fiscale che l’Italia attende da 50 anni. Una riforma strutturale e organica che si pone l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale per imprese e lavoratori, creare un nuovo rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti e incentivare la crescita e l’occupazione secondo il principio del ‘più assumi e investi e meno tasse paghi’”. Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) “Lo avevamo promesso e oggi manteniamo l’impegno: al via l’iter che24darà vita a unafiscale cheattende da 50. Una riforma strutturale e organica che si pone l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale per imprese e lavoratori, creare un nuovo rapporto di fiducia trae contribuenti e incentivare la crescita e l’occupazione secondo il principio del ‘più assumi e investi e meno tasse paghi’”. Lo scrive su Facebook la premier Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

