Fisco, la rivoluzione del Governo: meno tasse e sanzioni. Verso la flat tax. Entro 24 mesi il nuovo sistema (Di giovedì 16 marzo 2023) Revisione di tutti i tributi, diretti e indiretti, degli enti territoriali, doganali e sui giochi; per l'irpef, riordino di aliquote e scaglioni con la prospettiva di un sistema ad aliquota unica (flat tax); Ires più bassa sulla quota di reddito delle società destinata a investimenti o assunzioni; semplificazione dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso; concordato preventivo biennale per le imprese di piccole dimensioni; sospensione a agosto e dicembre delle richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria di documentazioni o atti. Questi i principali contenuti del disegno di legge delega per la riforma fiscale, che è stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Gli obiettivi indicati nel ddl sono quelli di stimolare la crescita economica e la natalità, sostenere famiglie, imprese e lavoratori, prevenire e ...

