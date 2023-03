Fisco: il Consiglio dei ministri approva la legge delega di riforma (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge delega di riforma del sistema fiscale italiano. Le nuove regole saranno operative entro 24 mesi dall'entrata in vigore. Confermati, secondo il Ministero ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 marzo 2023) Ildeihato ladidel sistema fiscale italiano. Le nuove regole saranno operative entro 24 mesi dall'entrata in vigore. Confermati, secondo il Ministero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato la delega fiscale, che 'riscrive completamente l'attuale… - carmen_distaso : RT @serebellardinel: La Legge Delega che oggi approda in Consiglio Ministri fa la guerra a poveri,favorisce i ricchi e chiude un occhio sul… - antiloro2 : RT @serebellardinel: La Legge Delega che oggi approda in Consiglio Ministri fa la guerra a poveri,favorisce i ricchi e chiude un occhio sul… - Tg3web : Via libera del Consiglio dei ministri alla legge delega sulla riforma del fisco. Tra i punti chiave la revisione de… - Nat_Casatelli : RT @salvini_giacomo: Alle 16.30 è convocato il Consiglio dei ministri che dovrà approvare la riforma del fisco, il disegno di legge sull’au… -