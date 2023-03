Fisco, Foti “Con la riforma cooperazione e non persecuzione” (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – La riforma del Fisco che si appresta ad approdare in Consiglio dei ministri “ha un grandissimo pregio: quello di cercare di ristabilire un rapporto tra cittadino e Fisco che non sia un rapporto antagonista e di contrapposizione, ma di cooperazione. Spesso e volentieri, il Fisco si è comportato più da patrigno che da padre” e il cittadino è stato “vessato”, anche con “la produzione di una documentazione farraginosa, illeggibile e spesso confusa”. Bisogna “ristabilire un rapporto sereno” e “togliere questo senso di persecuzione”. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. Altro tema caldo è il Superbonus, “un'intuizione giusta” perchè ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ladelche si appresta ad approdare in Consiglio dei ministri “ha un grandissimo pregio: quello di cercare di ristabilire un rapporto tra cittadino eche non sia un rapporto antagonista e di contrapposizione, ma di. Spesso e volentieri, ilsi è comportato più da patrigno che da padre” e il cittadino è stato “vessato”, anche con “la produzione di una documentazione farraginosa, illeggibile e spesso confusa”. Bisogna “ristabilire un rapporto sereno” e “togliere questo senso di”. Lo ha detto Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. Altro tema caldo è il Superbonus, “un'intuizione giusta” perchè ...

