Fisco, dal Governo via libera alla delega per la riforma (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato la delega fiscale, che “riscrive completamente l’attuale sistema tributario varato negli anni 70”, spiega il ministero dell’Economia in una nota. “Le nuove regole, operative entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese – spiega il Mef -. Con la riforma dell’IRPEF si garantisce l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l’obiettivo della flat tax per tutti. Inoltre viene garantita la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato lafiscale, che “riscrive completamente l’attuale sistema tributario varato negli anni 70”, spiega il ministero dell’Economia in una nota. “Le nuove regole, operative entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese – spiega il Mef -. Con ladell’IRPEF si garantisce l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l’obiettivo della flat tax per tutti. Inoltre viene garantita la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef ...

