Fisco | Cattaneo “Con la riforma equità ed efficace lotta all' evasione”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una“storica” per unpiù equo e giusto. Così Alessandro, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, parla dellafiscale sul tavolo del Consiglio dei ministri. “Sarà solo il calcio di inizio” per unpiù equo, ci sono 24 mesi per i decreti attuativi, però le idee sono chiare: vogliamo meno tasse, più semplicità della tassazione e una tregua fiscale, non unche insegue i cittadini fin dentro casa, che mette loro le mani nelle tasche e manda 50 milioni di cartelle esattoriali all'anno”, sottolinea. Questo “non è in contraddizione con laall'fiscale, anzi: non vogliamo unnemico, ...