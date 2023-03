Fiorentina ai quarti di Conference League | 4-1 al Sivasspor

(Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Lavince anche il ritorno con ile si qualifica aidi finale di. In Turchia i viola s'impongono 4-1 in rimonta dopo il successo per 1-0 dell'andata: decidono le reti di Cabral, Milenkovic e Castrovilli, oltre all'autogol di Goutas, che ribaltano l'iniziale vantaggio locale di Yesilyurt, con i biancorossi costretti a chiudere anche in inferiorità numerica per il rosso diretto ad Arslan. La squadra di Italiano così passa al prossimo turno e domani, durante il sorteggio di Nyon, conoscerà il nuovo avversario europeo. Succede pochissimo in una prima parte di gara molto bloccata ed equilibrata, che si accende solo ad una decina di minuti dall'intervallo. Proprio al 35' i turchi passano avanti con uno splendido gol di Yesilyurt, che s'inventa un destro ...

