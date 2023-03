Fino a 550€ di pensione se hai questo problema di salute | E’ molto comune!

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 16 marzo 2023) Una patologia grave e piuttosto diffusa in Italia (e non solo) dà diritto a unadi invalidità da parte dell’Inps: ecco tutti i requisiti. Alzi la mano chi non ha un parente o un amico con problemi alla tiroide. Si tratta purtroppo di una patologiadiffusa e spesso ingiustamente sottovalutata. Nei casi più gravi possono infatti derivarne gravi conseguenze per tutto l’organismo. Non tutti sanno però che esistono forme di tutela ad hoc per determinate categorie di pazienti. L’INPS riconoscea 550 € a chi soffre di tiroide comedi invalidità (Ilovetrading.it)Dati dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi alla mano, circa il 10% della popolazione italiana è affetta da una qualche forma di tiroidismo: parliamo dunque di 5 milioni di persone o giù di lì. Ad alcuni di ...