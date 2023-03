Finali Coppa del mondo di sci a Soldeu | Gut - Behrami regina di superG Beffata Curtoni - Sport - Altri Sport

(Di giovedì 16 marzo 2023) La svizzera vince e rimonta nella classifica di specialità: seconda Brignone, al 56esimo podio in ...

La svizzera vince e rimonta nella classifica di specialità: seconda Brignone, al 56esimo podio in ...LA CLASSIFICA DIDEL MONDO AGGIORNATA CLASSIFICA FINALE 1 GUT - BEHRAMI Lara SUI 1:26.70 2 BRIGNONE Federica ITA 1:26.92 +0.22 3 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:27.17 +0.47 4 SUTER Corinne SUI 1:27.La classifica didel Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo la super - g di Soldeu, Andorra, valevole per ledidel Mondo. Mikaela Shiffrin ovviamente rimane al comando con Lara Gut - Behrami che consolida il secondo posto davanti a Federica Brignone, che scavalca Petra Vlhova. Sofia Goggia ...

Federica Brignone seconda nel SuperG delle finali di Coppa del Mondo Corriere della Sera

Lara Gut-Behrami vince l'ultimo supergigante della stagione e mette in bacheca la sua quarta coppa di specialità dopo quelle del 2014, 2016 e 2021. Nelle finali di Soldeu la 31enne svizzera centra la ...