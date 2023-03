Figli di coppie omogenitoriali, Zan (Pd): 'Campagna violenta della destra contro i diritti civili' (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo lo stop alle registrazioni dei Figli di coppie omogenitoriali nel comune di Milano, da parte del prefetto su impulso del ministro Piantedosi, sabato si terrà una manifestazione di protesta ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo lo stop alle registrazioni deidinel comune di Milano, da parte del prefetto su impulso del ministro Piantedosi, sabato si terrà una manifestazione di protesta ...

