Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : FIGC, rinnovata la partnership con -

...il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata nel Comitato di Presidenza della: "È il ... È stata inoltrela composizione della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio ...Il Consiglio federale dellaha approvato oggi all'unanimità il manuale delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai ...Immacolato Pisano quale Giudice Sportivo della Serie B ed è statala ...Parola d'ordine del nuovo corso è "discontinuità", fin dalla composizione della Segreteria, l'organo più vicino alla neo Segretaria,al 100% e con un'età media molto bassa. "Ho voluto ...

FIGC, rinnovata la partnership con ConTe.it: il comunicato Pianeta Milan

Roma, 16 marzo 2023 – ConTe.it Assicurazioni e Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno rinnovato per il prossimo biennio l ... veste di brand assicurativo auto e moto ufficiale della FIGC. Dopo il ...Il Consiglio federale della Figc ha approvato oggi all'unanimità il manuale delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati di Serie A e Serie B femminili per la stagione sportiva 2023-24. Inol ...