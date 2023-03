FIFA: l’Infantino bis parte dal Ruanda, tra innovazione e repressione (Di giovedì 16 marzo 2023) Che paese è oggi il Ruanda, dove Gianni Infantino ha ricevuto oggi il secondo mandato come presidente della FIFA? Nel Congresso Internazionale della FIFA che è cominciato oggi Gianni Infantino, unico candidato, ha ottenuto il secondo mandato come numero uno della principale organizzazione mondiale del calcio. Il congresso, come detto qualche giorno fa, si tiene a Kigali, capitale del Ruanda. Si tratta della quarta volta che l’evento si tiene Africa, dopo il Marocco, Sud Africa e Mauritius. Una scelta sicuramente particolare quella di ospitare un congresso così importante in un paese calcisticamente periferico. Il paese è in mano al presidente Paul Kagame dal 2000 e confermato per tre mandati consecutivi – un buon auspicio per Infantino? – ed è ancora adesso principalmente noto nell’opinione pubblica per la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Che paese è oggi il, dove Gianni Infantino ha ricevuto oggi il secondo mandato come presidente della? Nel Congresso Internazionale dellache è cominciato oggi Gianni Infantino, unico candidato, ha ottenuto il secondo mandato come numero uno della principale organizzazione mondiale del calcio. Il congresso, come detto qualche giorno fa, si tiene a Kigali, capitale del. Si tratta della quarta volta che l’evento si tiene Africa, dopo il Marocco, Sud Africa e Mauritius. Una scelta sicuramente particolare quella di ospitare un congresso così importante in un paese calcisticamente periferico. Il paese è in mano al presidente Paul Kagame dal 2000 e confermato per tre mandati consecutivi – un buon auspicio per Infantino? – ed è ancora adesso principalmente noto nell’opinione pubblica per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Il presidente Steven Zhang e l'Inter si congratulano con Gianni Infantino per la sua rielezione a Presidente della… - MarcoBellinazzo : Gianni Infantino è stato appena rieletto Presidente della Fifa nel congresso di Kigali in Ruanda. Resterà in carica… - you_trend : ?? Gianni #Infantino è stato rieletto Presidente della #FIFA. Ma come funziona l'elezione? In teoria occorre racc… - CalcioNews24 : FIFA: l’Infantino bis parte dal Ruanda, tra innovazione e repressione - InterClubIndia : RT @Inter: Il presidente Steven Zhang e l'Inter si congratulano con Gianni Infantino per la sua rielezione a Presidente della FIFA fino al… -