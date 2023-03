Fifa | Infantino rieletto per acclamazione | ' vi amo tutti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Gianni Infantino re-elected FIFA president until 2027 #AFPSports - MarcoBellinazzo : Gianni Infantino è stato appena rieletto Presidente della Fifa nel congresso di Kigali in Ruanda. Resterà in carica… - beINSPORTS_EN : ?? Gianni Infantino re-elected FIFA president until 2027. #FIFA - Key2MiddleEast : RT @AFP: #BREAKING Gianni Infantino re-elected FIFA president until 2027 #AFPSports - toni4449 : RT @LeonettiFrank: Infantino rieletto presidente della FIFA, sarà in carica fino al 2027....e ci sorbiremo il Mondiale a 48 squadre.... -

Infantino confermato alla guida della Fifa fino al 2027: "Un onore e un privilegio" La Gazzetta dello Sport

