Fifa, Infantino: «I Mondiali in Qatar sono stati i migliori di sempre» (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Gianni Infantino dopo la conferma della presidenza della Fifa per altri quattro anni. I dettagli Gianni Infantino, subito dopo l’ufficialità della conferma a presidente della Fifa, ha commentato la decisione. PAROLE – «Vi avevamo promesso i Mondiali migliori di sempre e lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi della Fifa, che l’avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor… Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un’organizzazione solida e forte, in cui tutti credono. Quello che vi abbiamo promesso era di continuare a lavorare con onestà, per proteggere il calcio, le nostre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Giannidopo la conferma della presidenza dellaper altri quattro anni. I dettagli Gianni, subito dopo l’ufficialità della conferma a presidente della, ha commentato la decisione. PAROLE – «Vi avevamo promesso idie lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi della, che l’avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor… Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un’organizzazione solida e forte, in cui tutti credono. Quello che vi abbiamo promesso era di continuare a lavorare con onestà, per proteggere il calcio, le nostre ...

Fifa, Infantino: "I Mondiali in Qatar sono stati i migliori di sempre" Le parole di Gianni Infantino dopo la conferma della presidenza della Fifa per altri quattro anni. I dettagli Gianni Infantino, subito dopo l'ufficialità della conferma a presidente della Fifa, ha commentato la decisione. PAROLE - "Vi avevamo promesso i Mondiali ... Gianni Infantino rieletto presidente della Fifa fino al 2027: era l'unico candidato Gianni Infantino è stato rieletto alla presidenza della Fifa. Il dirigente italosvizzero resterà in carica per altri quattro anni, fino al 2027. Infantino, candidato unico e presidente dal 2016, è stato ...