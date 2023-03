Fifa, Infantino confermato presidente fino al 2027: 'Vi amo tutti' (Di giovedì 16 marzo 2023) KIGALI (RUANDA) - Nessuna sorpresa, tutto secondo copione: Gianni Infantino guiderà la Fifa per altri quattro anni , fino al 2027. Candidato unico, il dirigente italo - svizzero, che compirà 53 anni ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023) KIGALI (RUANDA) - Nessuna sorpresa, tutto secondo copione: Gianniguiderà laper altri quattro anni ,al. Candidato unico, il dirigente italo - svizzero, che compirà 53 anni ...

Infantino rieletto presidente Fifa: rimarrà in carica fino al 2027 Al Congresso di Kigali in Rwanda è stato rieletto per acclamazione nonostante le polemiche per i Mondiali in Qatar. Era l'unico ... Fifa, Infantino: "I Mondiali in Qatar sono stati i migliori di sempre" Le parole di Gianni Infantino dopo la conferma della presidenza della Fifa per altri quattro anni. I dettagli Gianni Infantino, subito dopo l'ufficialità della conferma a presidente della Fifa, ha commentato la decisione. PAROLE - "Vi avevamo promesso i Mondiali ... FIFA, INFANTINO RIELETTO PRESIDENTE FINO AL 2027 - Sportmediaset Sport Mediaset Infantino rieletto presidente Fifa Terminato il primo Consiglio Regionale del secondo mandato di Attilio Fontana alla guida di Regione Lombardia. Il tutto è iniziato alle 10 di mattina. A sedere sulla sedia più alta… Leggi ... fifa, infantino: "fidatevi di me" Sono stato toccato dal vostro sostegno e fiducia. Serviro' il calcio e la Fifa in tutti i paesi del mondo". Lo ha detto Gianni Infantino in conferenza stampa dopo essere stato confermato alla ...