Fifa, Gianni Infantino rieletto presidente per acclamazione: «Vi amo tutti» (Di giovedì 16 marzo 2023) Nessuna sorpresa a Kigali, in Ruanda, dove si sono svolte le elezioni per il nuovo presidente della Fifa. Gianni Infantino è stato rieletto, per acclamazione, dall’assemblea dei 211 delegati del Congresso. D’altronde il 52enne italo-svizzero era l’unico candidato a succedere a se stesso. Infantino quindi, eletto per la prima volta nel 2016, entra nel suo terzo mandato, che durerà fino al 2027. «Vi amo tutti», ha detto soddisfatto al Congresso. Il dirigente ottiene l’investitura a pochi mesi dai mondiali in Qatar e dopo le polemiche che l’hanno accompagnato. March 16, 2023 su Open Leggi anche: Infantino fa un selfie e sorride accanto alla salma di Pelé: bufera contro il capo della Fifa – Le foto Alta ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Nessuna sorpresa a Kigali, in Ruanda, dove si sono svolte le elezioni per il nuovodellaè stato, per, dall’assemblea dei 211 delegati del Congresso. D’altronde il 52enne italo-svizzero era l’unico candidato a succedere a se stesso.quindi, eletto per la prima volta nel 2016, entra nel suo terzo mandato, che durerà fino al 2027. «Vi amo», ha detto soddisfatto al Congresso. Il dirigente ottiene l’investitura a pochi mesi dai mondiali in Qatar e dopo le polemiche che l’hanno accompagnato. March 16, 2023 su Open Leggi anche:fa un selfie e sorride accanto alla salma di Pelé: bufera contro il capo della– Le foto Alta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Gianni Infantino re-elected FIFA president until 2027 #AFPSports - Inter : Il presidente Steven Zhang e l'Inter si congratulano con Gianni Infantino per la sua rielezione a Presidente della… - MarcoBellinazzo : Gianni Infantino è stato appena rieletto Presidente della Fifa nel congresso di Kigali in Ruanda. Resterà in carica… - Zelgadis265 : RT @sportface2016: Gianni #Infantino si sfoga: 'Basta attacchi alla #Fifa. In Italia fanno la Supercoppa a 4 squadre in Arabia Saudita e ne… - tubotubo0420 : RT @Inter: Il presidente Steven Zhang e l'Inter si congratulano con Gianni Infantino per la sua rielezione a Presidente della FIFA fino al… -

Fifa, Gianni Infantino rieletto presidente fino al 2027 Gianni Infantino è stato rieletto alla presidenza della Fifa, confermando così un ruolo che detiene dal 2016. L'elezione è avvenuta senza competizione e per acclamazione nel corso del 73esimo ... UFFICIALE: Infantino rieletto Presidente della Fifa fino al 2027 Gianni Infantino sarà il Presidente della Fifa fino al 2027. Il numero uno del principale organo calcistico al mondo è stato rieletto dopo essere stato l'unico candidato. Conferma importante per l'... Scoppia il caos in Sudamerica: la rivolta degli agenti contro la Fifa Le porte sono aperte per la Fifa e per Gianni Infantino. Più volte abbiamo chiesto un confronto per discutere e creare un percorso condiviso, ma non c'è stata una vera e propria apertura al mondo ... Infantino è stato rieletto alla presidenza della, confermando così un ruolo che detiene dal 2016. L'elezione è avvenuta senza competizione e per acclamazione nel corso del 73esimo ...Infantino sarà il Presidente dellafino al 2027. Il numero uno del principale organo calcistico al mondo è stato rieletto dopo essere stato l'unico candidato. Conferma importante per l'...Le porte sono aperte per lae perInfantino. Più volte abbiamo chiesto un confronto per discutere e creare un percorso condiviso, ma non c'è stata una vera e propria apertura al mondo ... Gianni Infantino è stato rieletto alla presidenza della FIFA per acclamazione Il Post Gianni infantino rieletto presidente della FIFA per acclamazione: era l’unico candidato La FIFA ha riconfermato Gianni Infantino come suo presidente: al 73° Congresso tenuto a Kigali lo svizzero è stato rieletto per un nuovo mandato, dopo aver preso l'incarico nel 2016 in seguito alle ... FIFA, Infantino rieletto per acclamazione alla presidenza (ANSA) - ROMA, 16 MAR - Gianni Infantino e' stato rieletto per acclamazione alla presidenza della Fifa per il prossimo quadriennio, fino al 2027. "Vi amo tutti", ha detto il presidente uscente ai 211 ... La FIFA ha riconfermato Gianni Infantino come suo presidente: al 73° Congresso tenuto a Kigali lo svizzero è stato rieletto per un nuovo mandato, dopo aver preso l'incarico nel 2016 in seguito alle ...(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Gianni Infantino e' stato rieletto per acclamazione alla presidenza della Fifa per il prossimo quadriennio, fino al 2027. "Vi amo tutti", ha detto il presidente uscente ai 211 ...