FIFA, Gianni Infantino eletto nuovamente Presidente fino al 2027 (Di giovedì 16 marzo 2023) Gianni Infantino resta al comando della FIFA per altri quattro anni. Il dirigente italosvizzero di 52 anni, unico candidato, è stato confermato alla presidenza in occasione del 73esimo Congresso della FIFA che si sta tenendo a Kigali, in Ruanda, e resterà quindi in carica fino al 2027. TAG24.

