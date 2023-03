Fifa, Gianni Infantino confermato presidente fino al 2027 (Di giovedì 16 marzo 2023) Gianni Infantino è stato confermato alla guida della Fifa per altri quattro anni, con un mandato che si chiuderà quindi nel 2027. Nessun dubbio, dato che il dirigente italo-svizzero, 53 anni il prossimo 23 marzo, era l’unico candidato in occasione del 73esimo Congresso della Fifa in corso a Kigali, in Ruanda. “Vi avevamo promesso i Mondiali migliori di sempre e lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi della Fifa, che l’avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor – le parole di Infantino a Kigali – Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un’organizzazione solida e forte, in cui tutti credono. ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023)è statoalla guida dellaper altri quattro anni, con un mandato che si chiuderà quindi nel. Nessun dubbio, dato che il dirigente italo-svizzero, 53 anni il prossimo 23 marzo, era l’unico candidato in occasione del 73esimo Congresso dellain corso a Kigali, in Ruanda. “Vi avevamo promesso i Mondiali migliori di sempre e lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi della, che l’avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor – le parole dia Kigali – Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un’organizzazione solida e forte, in cui tutti credono. ...

