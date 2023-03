Fifa 23 Obiettivo Stand Against Racism

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 16 marzo 2023) Scopriamo insieme come completare l’che permette fra l’altro di ottenere la divise “KeepOut” realizzata dalla Serie A! “Competi attraverso 5 campionati per mostrare il tuo sostegno alla lotta contro il razzismo!”Numero di sfide da completare:13 Scadenza: 30 marzo Premio finale: 1x 50XP Eredivisie – One Love IGioca 3 partite in qualsiasi modalità di FUT schierando almeno 2 giocatori dell’Eredivisie tra i titolari.1x 50 XP Eredivisie – One Love IIFornisci 3 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals) con un giocatore dell’Eredivisie.1x 50 XP Eredivisie – One Love IIISegna un gol in 2 partite differenti in qualsiasi modalità di FUT con ...