FIFA 23 FUT BALLERS: nuova promo in arrivo! (Di giovedì 16 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo, con la consueta schermata di avvio di FUT, EA Sports ha annunciato l'arrivo, a partire da venerdì 17 marzo, di un nuovo evento denominato FUT BALLERS! Si tratta di una promo del tutto inedita e quindi al momento si conoscono pochissimi dettagli. Stando alle indiscreazionim non dovrebbero essere carte disponibili nei pack ma ottenibili tramite SBC e/o obiettivi In base alla schermata di avvio di FUT del 16 marzo, sembra inoltre che tali carte potranno ottenere degli upgrade tramite obiettivi. o meglio, più verosimilmente, come accade con le carte "Accademia Stelle del Futuro" sarà possibile tramite tali sfide sbloccare una versione con statistiche più elevate. Nella schermata di avvio viene mostrata la card di Luis Diaz che, ad esempio, attraverso l'obiettivo "Play to Style" potrà arrivare ad 88 di overall, con 92 di ...

