Fiera del gusto, grande successo per l’iniziativa di Pascarella Food Service (Di giovedì 16 marzo 2023) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 marzo 2023) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Visita a Camp Butmir, quartier generale della missione EUFOR Althea e del Comando Nato. Grato ai militari italiani… - UKRinIT : Lo stand nazionale ucraino alla 60ª Fiera del libro per ragazzi di Bologna è il vero centro di attrazione per i vis… - viaggioinbici : Fiera del cicloturismo 2023 a Bologna: ci siamo quasi - tommicavagna : @MCasa78 @Fedeama_ È la fiera del fesso, più che altro. Pretendere di insegnare certe materie senza capirne le rifl… - RegionePuglia : ?? #PugliaBikeDestination: 2?giorni per parlare di turismo e della Puglia come destinazione del turismo lento. ?? 17… -