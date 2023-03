Festival di Sanremo | in arrivo una maxi multa alla Rai

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 16 marzo 2023) Torna al centro delle polemiche ildi, ormai passato da oltre un mese. Il marchio Instagram – un social media che ovviamente è in primo luogo un’azienda – è stato continuamente coinvolto da parte di Chiara Ferragni e Amadeus. O meglio, lo è stato in particolar modo nelle due serate in cui la fashion blogger ha presentato sul palco assieme al conduttore. Come si ricorderà Ferragni, Amadeus e Morandi hanno fatto un selfie per l’apertura, pubblicamente annunciata a, del profilo Instagram di Amadeus. Il selfie con cui Chiara Ferragni ha aperto il profilo Instagram di Amadeus in diretta aldi. Foto Instagram @amadeusonoioNessun accordo fra Rai e Instagram Ma non esisteva alcun accordo ufficiale fra la Rai e il social network. Ed ecco che l’accusa di pubblicità ...