Festival del Romance Italiano, quest'anno sono previsti almeno un centinaio di self-publisher (Di giovedì 16 marzo 2023) Ci saranno almeno un centinaio di self-publisher il 18 e 19 marzo al Mediolanum Forum alla terza edizione del Festival del Romance Italiano. Mentre la maggior parte delle fiere "tradizionali" non accetta autori autopubblicati, stanno nascendo eventi dove non solo possono partecipare, ma spesso sono tra le star. Ma perché proprio il Romance? Il motivo è semplice: vende bene. Secondo i dati diffusi dall'Associazione Italiana Editori, nel 2022 i romanzi d'amore italiani hanno registrato una crescita del 194% e molti sono convinti che a questo successo abbia contribuito anche TikTok; infatti, nella classifica dei libri più venduti in Italia, elaborati da Nielsen e pubblicati mensilmente dal Giornale della ...

