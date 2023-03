Festa del papà 2023, i regali da poter fare all’ultimo minuto (Di giovedì 16 marzo 2023) Mancano pochi giorni alla Festa del papà 2023 e il tempo per acquistare il regalo giusto è ormai agli sgoccioli, però c’è ancora tempo per acquistare regali che non richiedono spedizione e puoi tranquillamente comprarli anche lo stesso 19 marzo. Si tratta di una soluzione comoda e allo stesso tempo anche utile perché permette di personalizzare il proprio regalo così da essere certi di non sbagliare la scelta. Festa del papà: regali per i papà tecnologici regali istantanei per la Festa del papà 2023 Per la Festa del papà 2022 puoi fare regali istantanei come possono essere i servizi streaming che, oltre a non ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 16 marzo 2023) Mancano pochi giorni alladele il tempo per acquistare il regalo giusto è ormai agli sgoccioli, però c’è ancora tempo per acquistareche non richiedono spedizione e puoi tranquillamente comprarli anche lo stesso 19 marzo. Si tratta di una soluzione comoda e allo stesso tempo anche utile perché permette di personalizzare il proprio regalo così da essere certi di non sbagliare la scelta.delper itecnologiciistantanei per ladelPer ladel2022 puoiistantanei come possono essere i servizi streaming che, oltre a non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Voi del #Pd siete degli #sciacalli. Per 10 giorni avete scaraventato i poveri corpi dei #migranti morti sui vostri… - MarianoGiustino : Oggi i giovani rivoluzionari in #Iran si preparano alla Festa del Fuoco che si celebra domani, mercoledì 15 Marzo (… - MarianoGiustino : Questa notte nel distretto di #Ekbatan a #Tehran, la Festa del Fuoco dei combattenti per la libertà dell'#Iran; mer… - ITestini : RT @MKollandra: Scappano tutti dalla guerra Gli scafisti sono santi Gli zingari che rubano hanno diritto alla loro privacy Il green pass n… - balasilvi : RT @paolo_capriotti: Stamattina gira la notizia che una vicepreside di Viareggio ha 'cancellato la festa del papà'. Non è vero, ha annullat… -