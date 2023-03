Ferrari, un’altra batosta per Charles Leclerc. Vasseur conferma: “Non era mai successo” (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la delusione in Bahrain, per Charles Leclerc e la Ferrari arriva un’altra batosta. Il monegasco subirà una penalizzazione in occasione del GP in Arabia Saudita per aver sostituito la centralina e, forse, anche la batteria. Leclerc sarà quindi costretto a scontare una penalità in griglia di almeno dieci posizioni. Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha descritto cosa è accaduto al debutto sul circuito di Sakhir durante un incontro con i giornalisti: “Ci sono stati due problemi differenti. La domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato“. Qualcosa di mai successo prima, che però costa caro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la delusione in Bahrain, pere laarriva. Il monegasco subirà una penalizzazione in occasione del GP in Arabia Saudita per aver sostituito la centralina e, forse, anche la batteria.sarà quindi costretto a scontare una penalità in griglia di almeno dieci posizioni. Il team principal dellaFredericha descritto cosa è accaduto al debutto sul circuito di Sakhir durante un incontro con i giornalisti: “Ci sono stati due problemi differenti. La domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato“. Qualcosa di maiprima, che però costa caro a ...

