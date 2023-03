Ferrari, Leclerc: 'Scambio con Hamilton? Voglio vincere qui' (Di giovedì 16 marzo 2023) Charles Leclerc giura fedeltà alla Ferrari con l'obiettivo di riportare il Mondiale di Formula 1 a Maranello. Il pilota della rossa allontana le voci di divorzio e, in particolare, quelle che lo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Charlesgiura fedeltà allacon l'obiettivo di riportare il Mondiale di Formula 1 a Maranello. Il pilota della rossa allontana le voci di divorzio e, in particolare, quelle che lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Ferrari, penalità di dieci posizioni in griglia per Charles #Leclerc: cambiata la centralina della power unit+++ #F1 - Frapenzo : RT @sonoantobozz: “La squadra è unita, quello che si dice fuori non dovrebbe interessarci, io amo la Ferrari e voglio vincere qui'. Charl… - nico_tina31 : RT @poesiadeimotori: 'Forse vogliono destabilizzarci, ma io resto qui.” ??? @Charles_Leclerc #Leclerc #Ferrari #SaudiArabianGP https://t.… - 16CharlesLec : RT @poesiadeimotori: 'Forse vogliono destabilizzarci, ma io resto qui.” ??? @Charles_Leclerc #Leclerc #Ferrari #SaudiArabianGP https://t.… - Formula1WM : Intervenuto ai microfoni di SkySportF1, Charles #Leclerc ha fatto il punto della situazione in casa #Ferrari in vis… -