Ferrari, Leclerc: "Scambio con Hamilton? Voglio vincere qui" (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Charles Leclerc giura fedeltà alla Ferrari con l'obiettivo di riportare il Mondiale di Formula 1 a Maranello. Il pilota della rossa allontana le voci di divorzio e, in particolare, quelle che lo vorrebbero in futuro alla Mercedes, con Lewis Hamilton al volante del Cavallino. "È importante chiarire bene questa cosa perché negli ultimi tempi escono tantissime voci sul nostro conto che vengono fuori dal nulla, forse per metterci in difficoltà. La squadra è unita, quello che viene detto all'esterno non deve interessarci, io amo la Ferrari e Voglio tornare a vincere qui", dice il pilota monegasco in un'intervista a Sky Sport alla vigilia del fine settimana del Gp dell'Arabia Saudita. "Non è certo bello partire con una penalità già al secondo Gp, ma quello è il passato e ...

