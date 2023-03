Ferencvaros vs Bayer Leverkusen – probabili formazioni (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Ferencvaros cercherà di ribaltare un passivo di due gol quando giovedì 16 marzo affronterà il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Europa League. I tedeschi hanno vinto 2-0 alla BayArena la scorsa settimana, lasciando ai campioni ungheresi un compito arduo nella seconda fase. Il calcio di inizio di Ferencvaros vs Bayer Leverkusen è previsto alle 21 Anteprima della partita Ferencvaros vs Bayer Leverkusen a che punto sono le due squadre Ferencvaros Dopo aver ottenuto il primo posto nel Gruppo H, la settimana scorsa a Leverkusen il Ferencvaros non è andato del tutto a buon fine nel primo incontro a eliminazione diretta dell’era moderna. Il gol di Kerem Demirbay al nono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilcercherà di ribaltare un passivo di due gol quando giovedì 16 marzo affronterà ilnegli ottavi di finale di Europa League. I tedeschi hanno vinto 2-0 alla BayArena la scorsa settimana, lasciando ai campioni ungheresi un compito arduo nella seconda fase. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver ottenuto il primo posto nel Gruppo H, la settimana scorsa ailnon è andato del tutto a buon fine nel primo incontro a eliminazione diretta dell’era moderna. Il gol di Kerem Demirbay al nono ...

