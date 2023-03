Fendi è lo special guest di Pitti Immagine Uomo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Una data certa: 15 giugno. E una location confermata: laFactory, il polo d’eccellenza della maison nel cuore della campagna toscana a Capannuccia (Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze). In occasione dipresenterà la sua collezioneper il la prossima primavera-estate. «È un luogoe per i nostri artigiani e per la comunità locale, perché rappresenta il patrimonio e la creatività di, coltivando le preziose capacità degli artigiani e preservando il Made in Italy» ha detto Serge Brunschwig, chairman e ceo di. Si è detta entusiasta della scelta anche Silvia Venturiniche della maison è direttore artistico del menswear e degli accessori:?«Sarà un’occasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FNW_IT : Fendi Special Guest di Pitti Uomo 104 - solostyleit : Pitti Uomo, Fendi special guest a giugno - Con sfilata speciale nella factory nelle campagne del Fiorentino - AnsaToscana : Pitti Uomo, Fendi special guest a giugno. Con sfilata speciale nella factory nelle campagne del Fiorentino #ANSA - MeglioNotizie : Pitti Uomo, Fendi special guest a giugno -

Fashion show in trasferta a Bagno a Ripoli, nella campagna toscana, in onore diguest di Pitti Uomo . La griffe ha scelto infatti la suggestiva Factory nella località di Capannuccia, inaugurata di recente, per far sfilare la collezione uomo della primavera - ...... da Dior ad Armani, da Valentino a. La tuta intera diventa il capo cult di stagione le ...ha portato molti brand di intimo ad ampliare il proprio core business con capsule collection o con...... a household name behind which artisans have spent hundreds of years creating thiscognac," ... In September 2020 Kim Jones is appointed Artistic Director of Couture and Womenswear forand ...

Fendi Special Guest di Pitti Uomo 104 FashionNetwork.com IT

Una data certa: 15 giugno. E una location confermata: la Fendi Factory, il polo d’eccellenza della maison nel cuore della campagna toscana a Capannuccia (Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze). In ...La maison romana sarà special guest della manifestazione fiorentina con un fashion show in programma il 15 giugno alla Factory di ...