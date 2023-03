Fedez | anniversario dalla diagnosi di tumore | “Oggi qua coi miei figli”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 16 marzo 2023) Uno scatto con la piccola Vittoria e il primogenito Leone, finalmente con il sorriso.ha condiviso mercoledì sera uno scatto con isu Instagram, in occasione di unmolto importante: “L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raroal pancreas” scrive il cantante sui social ricordando il 15 marzo 2022 e quella terribile. La scoperta del cancro, l’operazione, la riabilitazione. E poi i problemi con gli psicofarmaci con i quali ha provato a tenere sotto controllo il trauma subito. Perché, nonostante il 33enne si sia sempre definito un privilegiato, per aver scoperto preventivamente il, per essersi potuto curare subito, sempre di un evento traumatico si tratta. A un annodi ...