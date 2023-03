Fedez a un anno dal tumore: “Ricordo la mia prima paura” (Di giovedì 16 marzo 2023) Ci sono date che restano cerchiate in rosso nella mente di chi le vive. Segnano quel confine sottile, e quasi impalpabile, tra il prima e un dopo. Fedez, di una delle sue date, ne ha parlato in un post Instagram, ricordando il giorno della diagnosi di raro tumore al pancreas contro il quale ha lottato. E ricordando anche qual è stata la sua prima paura. In tutto questo c’è anche un messaggio, implicito ma potente, sul come guardare al passato sia un modo per apprezzare ancora di più il presente. Fedez, il suo messaggio a un anno dal tumore Una data che gli ha cambiato la vita e per questo va ricordata. Fedez è tornato su quello che è stato uno dei momenti più difficili, perché la diagnosi di una malattia fa sempre ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) Ci sono date che restano cerchiate in rosso nella mente di chi le vive. Segnano quel confine sottile, e quasi impalpabile, tra ile un dopo., di una delle sue date, ne ha parlato in un post Instagram, ricordando il giorno della diagnosi di raroal pancreas contro il quale ha lottato. E ricordando anche qual è stata la sua. In tutto questo c’è anche un messaggio, implicito ma potente, sul come guardare al passato sia un modo per apprezzare ancora di più il presente., il suo messaggio a undalUna data che gli ha cambiato la vita e per questo va ricordata.è tornato su quello che è stato uno dei momenti più difficili, perché la diagnosi di una malattia fa sempre ...

