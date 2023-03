Fedez a un anno dal tumore | «La mia paura più grande»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Più che ladella morte, ad annichilirlo fu il pensiero di non lasciare memoria di sé nei suoi bambini. «Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo», ha scritto il rapper condividendo un bellissimo scatto con Leone e Vittoria. E finalmente sembra di nuovo sereno

ha condiviso nelle scorse ore un commovente messaggio ad unesatto dalla scoperta del tumore al pancreas. È ormai passato unda quando afu diagnosticata una rara forma di tumore al pancreas. Dopo un'intervento immediato e tanti mesi di terapia, oggi il rapper ha ripreso in mano la sua vita . Nelle scorse ore, ha ...Unfa la diagnosi di tumore al pancreas, momento che il rapper ha voluto ricordare in un ...Le sue parole: La morte, sì, ma soprattutto la paura che i figli non lo ricordassero è ciò che ha sofferto maggiormente, che dopo unsi sente comprensibilmente un sopravvissuto. Dopo la ...

Fedez a un anno dal tumore: "Ricordo la mia prima paura, ancor prima della morte" Today.it

«L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore ... come raccontato nei giorni scorsi sia da Fedez che dalla moglie Chiara Ferragni.Il 24 marzo dello scorso anno Fedez parlò per la prima volta della malattia per la quale aveva subito un'operazione all'ospedale San Raffaele di Milano. La diagnosi, quella di tumore al pancreas, gli ...