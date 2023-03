Federico Zampaglione | le prime foto del suo nuovo horror The Well

(Di giovedì 16 marzo 2023) Svelate ledi The, ritorno all'dicon Claudia Gerini e Lauren LaVera, star di Terrifier 2. Sono state diffuse leduedi Thediretto dacon protagonista Lauren LaVera, star di Terrifier 2. Dopo dopo Shadow e Tulpa - Perdizioni mortali. il musicista e registatorna al generecon il cupo thriller soprannaturale The, attualmente in fase di riprese per quattro settimane nei dintorni di Roma. Tulpa: omicidi a luci rosse per Claudia Gerini e...

