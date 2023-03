Federico Nicotera di Uomini e Donne, chi è la mamma: età, lavoro, perché il padre ha abbandonato la famiglia (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, che andrà in onda su canale 5 alle ore 14.45, vedremo la scelta del tronista Federico Nicotera. Ci sarà una sorpresa speciale per lui in studio con l’arrivo della mamma. Il tronista ha una storia familiare difficile, ecco cosa gli è successo e perché il padre lo ha abbandonato. La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne Il Giovane tronista Federico Nicotera fa parte del tv show da ormai sei mesi, Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani sono state le sue due corteggiatrici dell’ultimo periodo. C’è grande attesa per la sua decisione: chi sceglierà? La puntata è stata registrata il 7 marzo e dagli spoiler ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella puntata didi oggi, che andrà in onda su canale 5 alle ore 14.45, vedremo la scelta del tronista. Ci sarà una sorpresa speciale per lui in studio con l’arrivo della. Il tronista ha una storia familiare difficile, ecco cosa gli è successo eillo ha. La scelta diIl Giovane tronistafa parte del tv show da ormai sei mesi, Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani sono state le sue due corteggiatrici dell’ultimo periodo. C’è grande attesa per la sua decisione: chi sceglierà? La puntata è stata registrata il 7 marzo e dagli spoiler ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fauvelfiance : RT @nonf4recosi: il momento in cui dice di non vedere l’ora di viversela fuori,federico nicotera totalmente sotto mille treni x carola?????? #… - CorriereCitta : Federico Nicotera di Uomini e Donne, chi è la mamma: età, lavoro, perché il padre ha abbandonato la famiglia - Mariarosa_9 : RT @nonf4recosi: il momento in cui dice di non vedere l’ora di viversela fuori,federico nicotera totalmente sotto mille treni x carola?????? #… - infoitcultura : Federico Nicotera prima della scelta a Uomini e Donne: “Due ragazze splendide” - angelacaput0 : RT @nonf4recosi: il momento in cui dice di non vedere l’ora di viversela fuori,federico nicotera totalmente sotto mille treni x carola?????? #… -