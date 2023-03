Federico Nicotera, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, foto, Instagram, la scelta tra Carola e Alice (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Federico Nicotera ha 25 anni, è di Roma ed è un ingegnere aeronautico. Un ragazzo determinato e con le idee chiare. Il suo video di presentazione ne è la prova. Siamo agli sgoccioli del suo trono ormai, dal momento che sono rimaste solamente in due a corteggiarlo, Alice e Carlo. Due ragazze diametralmente opposte, il che non ha che rendere ancora più complessa la sua decisione. Federico è vicino ad una decisione finale, ma le ultime puntante del suo torno sono più concitate che mai. Oggi in puntata ancora battibecchi, anche con il pubblico. Chi è Federico Nicotera “La vita – dice Federico – mi ha fatto crescere troppo in fretta. Ho sempre trovato le soluzioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi è ildiha 25 anni, è di Roma ed è un ingegnere aeronautico. Un ragazzo determinato e con le idee chiare. Il suo video di presentazione ne è la prova. Siamo agli sgoccioli del suo trono ormai, dal momento che sono rimaste solamente in due a corteggiarlo,e Carlo. Due ragazze diametralmente opposte, il che non ha che rendere ancora più complessa la sua decisione.è vicino ad una decisione finale, ma le ultime puntante del suo torno sono più concitate che mai. Oggi in puntata ancora battibecchi, anche con il pubblico. Chi è“La vita – dice– mi ha fatto crescere troppo in fretta. Ho sempre trovato le soluzioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _pink_567 : RT @nonf4recosi: il momento in cui dice di non vedere l’ora di viversela fuori,federico nicotera totalmente sotto mille treni x carola?????? #… - artwkindness : RT @nonf4recosi: il momento in cui dice di non vedere l’ora di viversela fuori,federico nicotera totalmente sotto mille treni x carola?????? #… - Malvy34087444 : RT @nonf4recosi: il momento in cui dice di non vedere l’ora di viversela fuori,federico nicotera totalmente sotto mille treni x carola?????? #… - occhio_notizie : Uno dei protagonisti principali di questo trono a Uomini e Donne, Federico Nicotera, ha fatto la sua scelta: Alice… - pagoto_arianna : RT @nonf4recosi: il momento in cui dice di non vedere l’ora di viversela fuori,federico nicotera totalmente sotto mille treni x carola?????? #… -