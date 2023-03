Federica Panicucci lascia Mattino Cinque? L’indiscrezione (Di giovedì 16 marzo 2023) La nota conduttrice Mediaset di Mattino Cinque sarebbe pronta a lasciare il programma di Canale 5 Ci sarebbe un cambiamento nel futuro lavorativo di Federica Panicucci, che sarebbe pronta a lasciare il noto programma Mediaset, Mattino Cinque. A darne notizia è il settimanale Oggi: “Promozione o retrocessione?” si legge nell’ultimo numero in edicola. Infatti pare che la conduttrice sarebbe pronta ad un importante cambiamento all’interno dell’azienda. Pare infatti che lascerà Mattino Cinque, che conduce da anni con successo, per passare a Italia Uno e condurre un programma in prima serata. Leggi anche–> Il GF VIP 8 si farà? La decisione di Mediaset sul futuro del reality Federica ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 marzo 2023) La nota conduttrice Mediaset disarebbe pronta are il programma di Canale 5 Ci sarebbe un cambiamento nel futuro lavorativo di, che sarebbe pronta are il noto programma Mediaset,. A darne notizia è il settimanale Oggi: “Promozione o retrocessione?” si legge nell’ultimo numero in edicola. Infatti pare che la conduttrice sarebbe pronta ad un importante cambiamento all’interno dell’azienda. Pare infatti che lascerà, che conduce da anni con successo, per passare a Italia Uno e condurre un programma in prima serata. Leggi anche–> Il GF VIP 8 si farà? La decisione di Mediaset sul futuro del reality...

