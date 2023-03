Federica Panicucci lascia Mattino 5? Ecco perché e chi potrebbe sostituirla (Di giovedì 16 marzo 2023) . Voci interne a Mediaset, e confermate da DonnaPop, vedrebbero la Panicucci alla fine della propria esperienza con “Mattino 5”. Programma che la conduttrice portava avanti da ben 14 anni, facendolo evolvere nel 2021 in “Mattino Cinque News”. Questo un format più vicino ai canoni del giornalismo, con la puntata mattutina che affrontava i grandi temi dell’attualità. Federica Panicucci lascia Mattino 5? La Panicucci potrebbe lasciare il programma a partire dall’edizione del 2024, nonostante si possa considerare la “mamma” di questa trasmissione, avendola condotta senza interruzioni dal 2009 a oggi. Per lei, si parlerebbe di nuovi progetti al guida di altri programmi. Tra questi “Back to School” su Italia Uno, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) . Voci interne a Mediaset, e confermate da DonnaPop, vedrebbero laalla fine della propria esperienza con “5”. Programma che la conduttrice portava avanti da ben 14 anni, facendolo evolvere nel 2021 in “Cinque News”. Questo un format più vicino ai canoni del giornalismo, con la puntata mattutina che affrontava i grandi temi dell’attualità.5? Lare il programma a partire dall’edizione del 2024, nonostante si possa considerare la “mamma” di questa trasmissione, avendola condotta senza interruzioni dal 2009 a oggi. Per lei, si parlerebbe di nuovi progetti al guida di altri programmi. Tra questi “Back to School” su Italia Uno, dove ...

