Fedele: “Kim non è il miglior difensore al mondo, ma può crescere” (Di giovedì 16 marzo 2023) Enrico Fedele dichiara che Kim non è il miglior difensore al mondo, ma il più concentrato in virtù della cultura del lavoro in Sud Corea Enrico Fedele ha espresso la sua opinione su diversi aspetti del Napoli, ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Kim Min-jae è davvero il difensore più forte al mondo? No. Luciano Spalletti ha fatto un gran lavoro, ma Gian Piero Gasperini lo ha fatto con ogni tipo di calciatore. Si diceva che vincesse solo grazie a Josip Ilic e Papu Gomez, eppure ci riesce anche senza di loro, non facendo mai mancare l’intensità. Ha fatto un gran piatto con alimenti dal basso costo. Spalletti, invece, ha trasformato buoni giocatori in ottimi giocatori”. Fedele ha poi proseguito: “Spalletti merita ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023) Enricodichiara che Kim non è ilal, ma il più concentrato in virtù della cultura del lavoro in Sud Corea Enricoha espresso la sua opinione su diversi aspetti del Napoli, ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Kim Min-jae è davvero ilpiù forte al? No. Luciano Spalletti ha fatto un gran lavoro, ma Gian Piero Gasperini lo ha fatto con ogni tipo di calciatore. Si diceva che vincesse solo grazie a Josip Ilic e Papu Gomez, eppure ci riesce anche senza di loro, non facendo mai mancare l’intensità. Ha fatto un gran piatto con alimenti dal basso costo. Spalletti, invece, ha trasformato buoni giocatori in ottimi giocatori”.ha poi proseguito: “Spalletti merita ...

