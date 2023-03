Famosa attrice pronta a partire per L’Isola dei Famosi: “Ecco perché parteciperò” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il GF Vip è arrivato alla fine e si stanno scaldando i motori de L’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo lunedì 17 aprile. Al cast si aggiunge anche una Famosa attrice che in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha rivelato che probabilmente prenderà parte al reality di Ilary Blasi. Corinne Clery è pronta a sbarcare in Honduras ed ha spiegato che non la spaventano le sfide e le difficoltà che dovrà affrontare a Cayo Cochinos. Corinne Clery, la Famosa attrice diventa naufraga. “Sono stata contattata alla fine di ottobre ed in questi mesi ci siamo sentiti più volte con gli autori. Ci sto pensando seriamente. Se andrò alla prossima edizione delL’Isola dei Famosi vorrei mettere da parte il personaggio mostrando il mio vero io al ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 marzo 2023) Il GF Vip è arrivato alla fine e si stanno scaldando i motori dedei, in partenza il prossimo lunedì 17 aprile. Al cast si aggiunge anche unache in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha rivelato che probabilmente prenderà parte al reality di Ilary Blasi. Corinne Clery èa sbarcare in Honduras ed ha spiegato che non la spaventano le sfide e le difficoltà che dovrà affrontare a Cayo Cochinos. Corinne Clery, ladiventa naufraga. “Sono stata contattata alla fine di ottobre ed in questi mesi ci siamo sentiti più volte con gli autori. Ci sto pensando seriamente. Se andrò alla prossima edizione deldeivorrei mettere da parte il personaggio mostrando il mio vero io al ...

