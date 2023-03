Famiglie arcobaleno, Zan: 'Ora la legge si può fare' - Il podcast di Marcella Cocchi (Di giovedì 16 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN, Marcella Cocchi, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN,, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - tvboy : La storia darà ragione a @BeppeSala molto presto. Ma nel frattempo quante famiglie omogenitoriali dovranno soffrire… - FamArcobaleno : Sabato scendiamo in piazza per dire una cosa chiara: sui diritti dei nostri figli e delle nostre figlie non arretri… - begaia : RT @martinapennisi: La ministra Roccella ad @aarachi - amyamy_wakeup : RT @gmarcoc: Le famiglie #LGBTQ+, le nostre famiglie, meritano rispetto, riconoscimento, dignità. I bambini e le bambine che nascono e cres… -