Falco oggi, colomba domani. Così il compromesso Bce ha convinto i mercati (Di giovedì 16 marzo 2023) Barra a dritta con 50 punti base, ma nessun impegno per il futuro per Lagarde. Gli investitori vedono avvicinarsi la fine del ciclo rialzista sui tassi e tornano (per ora) gli acquisti in Borsa

