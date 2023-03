Facebook e Instagram: Meta non rinnova l'accordo con la Siae e spariscono le canzoni (Di giovedì 16 marzo 2023) «Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae». Così un portavoce di Meta dà la notizia Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 marzo 2023) «Purtroppo non siamo riusciti are il nostrodi licenza con». Così un portavoce didà la notizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Meta e Siae non hanno rinnovato l’accordo per la gestione dei diritti della canzoni. Da oggi le story con la musica… - ansia_totale : NIENTE PIÙ MUSICA SU INSTAGRAM. Salta l'accordo tra Siae e Meta: d’ora in poi i brandi del repertorio Siae non pot… - Giovich79 : #Meta non rinnova accordo con #Siae, via i brani da #Instagram e #Facebook nei Reel e nelle storie. Meta dichiara:'… - lukexcherry : RT @amicii_news: Cioè META non rinnova l’accordo con SIAE e quindi verranno tolte tutte le canzoni (dalle storie e post) sia su Instagram c… - FQMagazineit : RT @IlContiAndrea: Via la musica italiana da Facebook e Instagram: salta l’accordo tra Meta e Siae. Mogol a @FQMagazineit: “Non è una bat… -