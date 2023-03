Facciamo meno figli di quanti ne vorremmo. Perché? Raccontateci le vostre storie (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli italiani vorrebbero fare più figli, ma per qualche motivo si bloccano. Lo dicono le comparazione internazionali, a partire da quelle dell’Ocse: in media gli italiani in età fertile vorrebbero avere due figli, ma nella realtà ne fanno – sempre in media ovviamente – solo 1,25. Questo divario fra desiderio e dura realtà è fra i più alti al mondo. In Francia, per dire, i figli desiderati sono 2,4 e quelli “realizzati” 2,1. Questo significa che il crollo delle nascite nel nostro Paese non è dovuto alla scarsa volontà di proliferare. La differenza la fa il sostegno pubblico, dai contributi economici e fiscali per ogni figlio nato alla maggiore disponibilità di asili nido, alla possibilità di conciliare senza acrobazie il lavoro con l’essere genitori. La differenza, insomma, la fa la politica. La politica dovrebbe darsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli italiani vorrebbero fare più, ma per qualche motivo si bloccano. Lo dicono le comparazione internazionali, a partire da quelle dell’Ocse: in media gli italiani in età fertile vorrebbero avere due, ma nella realtà ne fanno – sempre in media ovviamente – solo 1,25. Questo divario fra desiderio e dura realtà è fra i più alti al mondo. In Francia, per dire, idesiderati sono 2,4 e quelli “realizzati” 2,1. Questo significa che il crollo delle nascite nel nostro Paese non è dovuto alla scarsa volontà di proliferare. La differenza la fa il sostegno pubblico, dai contributi economici e fiscali per ognio nato alla maggiore disponibilità di asili nido, alla possibilità di conciliare senza acrobazie il lavoro con l’essere genitori. La differenza, insomma, la fa la politica. La politica dovrebbe darsi ...

