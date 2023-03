Fabrizio Corona | la madre | “Mio figlio ha crisi da pazzo | è malato | per questo è aggressivo Ho pensato ‘finisce che muore' ” E il giudice dispone la perizia psichiatrica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) “Ha avuto una, hoche’, si dimenava, ha dato un pugno e ha rotto il vetro, è stato preso con la forza dai poliziotti anche con una mano alla gola”. Èil drammatico racconto fatto questa mattina in un’aula del Tribunale di Milano da Gabriella Privitera, ladi, imputato per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. Fatti che risalgono al marzo 2021 quando ildi Sorveglianza aveva deciso che l’ex agente fotografico doveva rientrare in carcere (provvedimento poi bocciato da altri giudici e oraè in affidamento terapeutico) e lui aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e ...