Fa retromarcia con il tosaeba e non si accorge che dietro c'è il figlio di 3 anni: il bimbo viene travolto e ucciso. I soccorritori: "Ferite catastrofiche"

Stava tagliando l'erba del giardino di casa e non si è accorto che dietro di lui c'era il figlioletto di 3 anni: così il papà l'ha travolto e ucciso con il tagliaerba. La tragedia è avvenuta intorno alle 12.30 di sabato 11 marzo a South Pambula, cittadina sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, come riporta 7news. Subito sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza ma le condizioni del bimbo sono apparse subito disperate a causa delle "Ferite catastrofiche non compatibili con la vita". Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. Le autorità locali hanno aperto un'indagine per accertare quanto accaduto ma è stato accertato che si è trattato di un incidente e al momento non sono state infatti ...

