F1 | Sainz | ' inizio difficile in Bahrain ma la Ferrari non è in crisi'

(Di giovedì 16 marzo 2023) Jeddah, 16 mar. - (Adnkronos) - "Inabbiamo vissuto un weekend, non potevamo fare di più ma è stata solo la prima gara. Il 2022 ha insegnato che non è importante come inizi ma come finisci". Così il pilota dellaCarlosin conferenza stampa alla vigilia del secondo fine settimana del mondiale di F1, in Arabia Saudita. "Il problema di Leclerc inci ha colto di sorpresa, è stata una brutta situazione ma ora possiamo solo guardare avanti -aggiunge lo spagnolo-. Qui a Jeddah spero nel podio, è una pista diversa e avremo anche un'ala diversa dal, credo saremo più competitivi. Voglio essere più ottimista e pensare che avremo opportunità di andare sul podio. L'della stagione è stato complicato, ma stiamo prendendo le misure ...

