F1 | la Ferrari si presenta a Gedda con nuova ala anteriore e posteriore monopilone | configurazione sbagliata in Bahrain?

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Alla vigilia dell’inizio del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1, secondo appuntamento della stagione, arrivano importanti novità per quel che riguarda la: come fatto trapelare dal giornalista spagnolo Albert Fabrega, la Rossa apporterà importanti modifiche alla SF-23. Su entrambe le vetture, infatti, si testeràmente l’ala(come già accaduto nei test in) e, inoltre, verrà montata unaala, dopo le risposte non propriamente confortanti ricevute in occasione dell’esordio stagionale (soprattutto per Charles Leclerc).volverá a probar el ala trasera de un solo soporte.will test again one pylon rear wing again. #f1 #saudiarabianGP ...