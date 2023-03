F1, GP Arabia Saudita 2023. Siamo solo alla seconda gara e la domanda è già se Max Verstappen può essere arginato… (Di giovedì 16 marzo 2023) Gran Premio del Bahrain 2022. La Ferrari fa doppietta con Charles Leclerc 1° e Carlos Sainz 2°. Max Verstappen, invece, si ritira a causa di un problema sulla sua Red Bull. Come è andata la stagione, poi, lo sappiamo. L’olandese ha sbaragliato la concorrenza, imponendosi in 15 gare su 22. Viceversa, il Cavallino Rampante ha sbagliato quasi tutto ciò che poteva essere sbagliato, dovendosi accontentare di recitare il ruolo di sparring partner. Gran Premio del Bahrain 2023. La Red Bull fa doppietta con Max Verstappen 1° e Sergio Perez 2°. Charles Leclerc, invece, si ritira a causa di un problema sulla sua Ferrari. Come andrà la stagione non lo posSiamo ancora sapere, ma i tifosi della Rossa devono auspicare che le parti rimangano a lungo invertite rispetto a dodici mesi orsono. Siamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Gran Premio del Bahrain 2022. La Ferrari fa doppietta con Charles Leclerc 1° e Carlos Sainz 2°. Max, invece, si ritira a causa di un problema sulla sua Red Bull. Come è andata la stagione, poi, lo sappiamo. L’olandese ha sbaragliato la concorrenza, imponendosi in 15 gare su 22. Viceversa, il Cavallino Rampante ha sbagliato quasi tutto ciò che potevasbagliato, dovendosi accontentare di recitare il ruolo di sparring partner. Gran Premio del Bahrain. La Red Bull fa doppietta con Max1° e Sergio Perez 2°. Charles Leclerc, invece, si ritira a causa di un problema sulla sua Ferrari. Come andrà la stagione non lo posancora sapere, ma i tifosi della Rossa devono auspicare che le parti rimangano a lungo invertite rispetto a dodici mesi orsono....

