F1 GP Arabia Saudita 2023, Sainz attacca: “Sorpreso per come in Italia cercano di destabilizzarci” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Abbiamo fatto progressi enormi ma non sono stati sufficienti, negli altri anni, per battere Mercedes e Red Bull. L’inizio è stato difficile ma ci sono stati problemi nel passo gara che non ci aspettavamo di affrontare. Stiamo cercando di prendere misure adeguate perché non si ripetano. Cioè stiamo cercando di correggere gli errori commessi. La macchina risponde e ci dice cosa è necessario fare. L’umore? E’ di gran lunga migliore rispetto a quanto letto sui giornali. Sembrerebbe che non si stia vivendo un grosso momento, ma, per noi, è chiarissimo dove e come migliorare. Sono Sorpreso per come le persone, in Italia, stanno cercando di destabilizzarci. Sono tranquillo, vedo persone dedite al lavoro”. Queste le parole del pilota della Ferrari, Carlos Sainz in conferenza stampa alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) “Abbiamo fatto progressi enormi ma non sono stati sufficienti, negli altri anni, per battere Mercedes e Red Bull. L’inizio è stato difficile ma ci sono stati problemi nel passo gara che non ci aspettavamo di affrontare. Stiamo cercando di prendere misure adeguate perché non si ripetano. Cioè stiamo cercando di correggere gli errori commessi. La macchina risponde e ci dice cosa è necessario fare. L’umore? E’ di gran lunga migliore rispetto a quanto letto sui giornali. Sembrerebbe che non si stia vivendo un grosso momento, ma, per noi, è chiarissimo dove emigliorare. Sonoperle persone, in, stanno cercando di. Sono tranquillo, vedo persone dedite al lavoro”. Queste le parole del pilota della Ferrari, Carlosin conferenza stampa alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Quello che penso sul contratto fra Lega @SerieA di calcio e Arabia Saudita: 32 mln di euro bonificati da un Paese c… - sportface2016 : Gianni #Infantino si sfoga: 'Basta attacchi alla #Fifa. In Italia fanno la Supercoppa a 4 squadre in Arabia Saudita… - amnestyitalia : La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita ancora per quattro anni. 'È un grave errore sfruttare il calci… - sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP, #Sainz va all'attacco e difende la #Ferrari: 'Sorpreso per come in Italia cercano di destabili… - LucaRovisoINTER : RT @CalcioFinanza: Infantino: «Sono stufo degli attacchi alla FIFA: perché nessuno dice niente sulla Supercoppa italiana in Arabia Saudita?… -