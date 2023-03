F1, GP Arabia Saudita 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 17 marzo (Di giovedì 16 marzo 2023) Domani, venerdì 17 marzo, il Jeddah Corniche Circuit ospiterà le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, valido come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circus fa tappa nella capitale Saudita per il terzo anno di seguito, dopo le memorabili edizioni 2021 (penultimo atto del duello iridato Hamilton-Verstappen) e 2022 (con un bellissimo duello per la vittoria tra Leclerc e Verstappen). Questo campionato è però partito in Bahrain con una prova di forza impressionante della Red Bull, che punta nuovamente alla doppietta con il leader della generale due volte iridato Max Verstappen e con il messicano Sergio Perez. Ferrari, Mercedes e Aston Martin proveranno a colmare il divario emerso a Sakhir ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Domani, venerdì 17, il Jeddah Corniche Circuit ospiterà le prime due sessioni didel Gran Premio dell’, valido come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circus fa tappa nella capitaleper il terzo anno di seguito, dopo le memorabili edizioni 2021 (penultimo atto del duello iridato Hamilton-Verstappen) e 2022 (con un bellissimo duello per la vittoria tra Leclerc e Verstappen). Questo campionato è però partito in Bahrain con una prova di forza impressionante della Red Bull, che punta nuovamente alla doppietta con il leader della generale due volte iridato Max Verstappen e con il messicano Sergio Perez. Ferrari, Mercedes e Aston Martinranno a colmare il divario emerso a Sakhir ...

